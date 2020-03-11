Okulun hem öğretmeni hem marangozu oldular

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İdareci ve öğretmenler, kendi kendine yetebilen bir okul olma hedefi ile mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde tulumlarını giyerek kurdukları atölyede bir araya geliyor.
Öğretmenler okulun mobilya ihtiyacını karşılamak için masa ve sıra üretiyor, bahçeye kamelya yapıyor, eskiyen masa, sıra, sandalye ve kapıları onarıyor.
Geçen yıl okulun pansiyonunda kalan öğrencilerin sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamaları için 800 metrekarelik alanda botanik bahçe oluşturan, tavuk kümesi kuran eğitim neferlerinin hedefi, okula mini hayvanat bahçesi de kazandırmak.
- "Tatil bu çalışmaları yapmak için büyük bir fırsat"
Okul müdürü Osman Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle okulda marangoz atölyesi kurduklarını söyledi.
Okulda sık deforme olan sıraların ve bazı eşyaların tamir edilmesi gerektiğini ifade eden Bayır, bahçeyi de öğrencilerin rahatça kullanabileceği bir alana dönüştürmek için atölyede çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Müdür Bayır, bahçeye kamelya, okulun zemin katına korkuluk yaptıklarını dile getirerek, sehpa yaptıklarını, sandalyelerin döşemesini yenilediklerini, ihtiyaç duydukları masa ve sıraları ürettiklerini aktardı.
Tatil dönemlerinin bu çalışmaları yapmak için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Bayır, ilerleyen süreçte öğrencilerin duyarlılığını güçlendirmek adına okulun ön bahçesine hayvanat bahçesi de kurmayı düşündüklerini kaydetti.
Bayır, "Öğrencilerimizi rahat ettirecek ne çalışma varsa yapıyoruz. Öğrencilerimizin bu okulda gönül rahatlığıyla okumasını, okulu sahiplenmesini istiyoruz." dedi.
- "Tulumlarımızı giyerek atölyemizde çalışıyoruz"
Müdür yardımcısı İbrahim Halil Polat da, okulda onarım ihtiyacının artması ile marangozluk atölyesi kurma fikrinin doğduğunu söyledi.
Tüm teknik işleri kendilerinin yapmaya başladığını dile getiren Polat, yıpranan malzemeleri ve eşyaları onarıp öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunduklarını belirtti.
Öğrencilerin de zaman zaman kendilerini atölyede ziyaret ettiğini anlatan Polat, "Normal zamanlarda takım elbise ile öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Ama mesai sonrası ve hafta sonları tulumlarımızı giyerek atölyemizde çalışıyoruz. Bu şekilde boş vakitlerimizde de okulumuza ve öğrencilerimize hizmet veriyoruz." diye konuştu.
Kimya Öğretmeni Menaf Demir ise her fırsat bulduklarında öğrenciler için çalıştıklarını söyledi.
Okulda yaptıkları bu çalışma ile ciddi bir tasarruf da sağladıklarını anlatan Demir, okula ve öğrencilere hizmet sunmaktan keyif aldıklarını bildirdi.
Demir, tatilde dinlenmek yerine okulun ihtiyaçlarını karşılamak adına atölyede üretim yapmayı tercih ettiklerini aktardı.
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