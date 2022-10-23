Okulun çatısından düşen usta öldü

Uşak'ta bir okulun çatısını tamir ettiği sırada zemine düşen usta yaşamını yitirdi.

Atatürk Mahallesi Şehit Ali Demirağ Caddesi'ndeki bir okulun çatısında tamir işi yapan çatı ustası Rafet Eraydın (55) dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Eraydın, ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.