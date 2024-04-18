Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?
Bayram tatili ve ara tatilin ardından milyonlarca öğrenci 15 Nisan Pazartesi günü ders başı yaptı. 2. ara tatilin sona ermesinin ardından, okulların kapanıp yaz tatilin başlayacağı tarih öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2023-2024 Milli Eğitim Bakanlığı eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanacağı tarih...
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Ara tatilin sona ermesinin ardından, okulların kapanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Yaz tatili öncesinde karnelerine kavuşacak olan öğrenciler, okulların kapanmasıyla yaz tatilinin tadını çıkaracak. Peki, "Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili hangi tarihte başlayacak?" İşte yaz tatilinin başlayacağı tarih...
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023-2024 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi 5 Şubat günü başlamıştı. Dönem 14 Haziran günü sonlanacak. Öğrenciler aynı gün karnelerini alacak ve üç aylık bir yaz tatili sürecine girecek.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
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