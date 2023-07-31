MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile okullar ne zaman açılacak?
Okulların ne zaman açılacağı ve yaz tatilinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimini paylaşmasıyla 16 Haziran'da kapanan okulların açılış tarihi belli oldu. İşte, okulların açılma ve ara tatil tarihleri ile ilgili detaylar...
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16 Haziran'da son ders zilinin çalmasıyla milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi üç ay sürecek yaz tatiline başladı. MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla "Okullar ne zaman açılacak?" sorusu da yanıt buldu. İşte, yaz tatilinin biteceği ve okulların açılacağı tarih ile ilgili detaylar...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
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2024 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
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2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?
16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.