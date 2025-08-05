Okulların açılacağı tarih: Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025-2026 yılı eğitim öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri netlik kazandı. 20 Haziran tarihi itibarıyla karnelerine kavuşan milyonlar öğrenci, okulların açılacağı tarihi gündemine aldı. Son ders zili ile yaz tatilinin tadını çıkarmaya başlayan öğrenciler, ilk ders ile dersbaşı yapacak. Peki, "Okullar ne zaman açılacak?" İşte 2025-2026 eğitim yılı okulların açılacağı tarih...
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Öğrenci ve öğretmenler için yaz tatili tüm hızıyla sürüyor. MEB eğitim öğretim takviminin yayımlanmasının ardından anaokul, İlkokul, ortaokul ve liseler için okulların açılacağı tarih kesinleşmiş oldu. Yeni dönem öncesinde eksiklerini tamamlamak isteyen öğrenciler için hazırlık süreci başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?" İşte detaylar...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
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YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.