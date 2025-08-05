Öğrenci ve öğretmenler için yaz tatili tüm hızıyla sürüyor. MEB eğitim öğretim takviminin yayımlanmasının ardından anaokul, İlkokul, ortaokul ve liseler için okulların açılacağı tarih kesinleşmiş oldu. Yeni dönem öncesinde eksiklerini tamamlamak isteyen öğrenciler için hazırlık süreci başladı. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili hangi tarihte bitecek?" İşte detaylar...