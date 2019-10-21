Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anadolu Ajansı muhabiri 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerini derledi. İşte 2020 yılı okul pansiyon ücretleri...

OKULLARIN 2020 PANSİYON ÜCRETLERİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 8,6 artış olacak.

AA muhabirinin 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yaptığı derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında yüzde 8,6 artışla 3 bin 660 liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 8,7 artacak ve 4 bin 110 lira olacak.

2020 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ile 2019'a göre artış oranları şöyle: