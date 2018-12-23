Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, yaklaşık 900 bin öğrenci, sinema salonlarında ücretsiz film izleme imkanı buldu.

AA'nın haberine göre; "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" sloganı ile başlatılan "Bir Milyon Öğrenci Sinema ile Buluşuyor" projesi, 1 Ekim-21 Aralık 2018 tarihleri arasında uygulandı.

Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerini kapsayan proje ile öğrencilerde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencileri hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amaçlandı.

Daha önce sinemaya hiç gitmeyen öğrencilere yönelik proje kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği öğrencilerin sinemalara ulaşımlarını sağlarken Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesi ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği de sinema salonlarını organize etti.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

Proje kapsamında, "Ayla", "Bizim Köyün Şarkısı", "Doru", "Son Mektup" ve "Ertuğrul 1890" adlı yerli filmler öğrencilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler, bu filmler arasından istediklerini seçerek izledi.

"Öğrenciler Sinema ile Buluşuyor" sloganı ile geçen yıl başlatılan ve 23 Ekim-22 Aralık 2017'de yürütülen proje kapsamında, yurt genelinde 754 bin 517 öğrenci sinema ile buluşturulmuştu.

Bu yıl uygulanan projede sinema ile buluşturulan öğrenci sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 19 artışla 897 bin 911 oldu. Bu öğrenciler arasından yaklaşık 450 bini hayatlarında ilk defa bir filmi sinemada izleme şansı yakaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı (MEB) Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği iş birliğiyle yürütülen projede gelecek yıl 1 milyon öğrencinin sinema ile buluşturulması hedefleniyor.