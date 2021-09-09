Okullardaki PCR testlerinde 10 kişi pozitif çıktı

Usta, AA muhabirine, okullarda 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayan yüz yüze eğitim kapsamında öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istendiğini hatırlattı.
Trabzon'da aşı olmayan öğretmen, temizlik görevlileri ve servis şoförleri gibi çalışanların, merkez ilçe Ortahisar'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde, diğer ilçelerde ise Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde PCR testlerini ücretsiz yaptırabildiklerini dile getiren Usta, şunları belirtti:
"Mecburen yapılması gereken bir uygulama. Keşke bu insanlarımız da aşılarını olsa ve böyle bir külfete ne onlar ne de biz girsek ama maalesef ki aşı olmayan insanlar var ve onların PCR'larını alıyoruz. Şu ana kadar 10 civarında insanın pozitif olduğunu görmüş olduk. Bu da demek oluyor ki gerçekten Kovid-19 aramızda ve yaygın bir şekilde devam ediyor. Biz toplum olarak tedbirlerde eksik kalıyoruz. Özellikle maske ve mesafe tedbirlerinin yanında bundan sonraki süreçte aşıyı da öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm milli eğitim camiasına özellikle öneriyoruz. Bu 10 kişi, aşı olmayan, belki de aşıya direnen kişiler. Yakalandılar ve şimdi o doğrultuda şoför olan aracını başkasına bırakmak durumunda, öğretmen olan sınıfını başkasına bırakmak durumda, temizlik personeli de işini başkasına devretmek durumunda, evlerinde izole durumdalar."
PCR testi için belirlenen merkezlerin dışında test yapılmadığının altını çizen Usta, "Sıkıntı olduğu takdirde hastanelerimizle takviye oluyoruz. Merkezlerde de günün belirli saatlerinde bunları yapıyoruz. Her saat gidilmesini istemiyoruz. Onu da yönetmek, oraya personel ayırmak zor. Sağlık personelinin hem aşı hem filyasyon hem de hastane hizmetlerinde ciddi yükleri var. Sağlık personelinden de her gün 15 civarında pozitif çıkıyor. Oradan da bir iş kaybımız oluşuyor. Ayrıca PCR ile ilgili bir iş gücü oluşturmak bizi zorluyor." ifadelerini kullandı.
Usta, sahte aşı kartı veya PCR test sonucu sahteciliğine ilişkin de "Bizde de maalesef var. Bununla ilgili biz tespitler yaptığımız zaman ilgili mercilere hemen şikayette bulunuyoruz. Onlar da gerekli işlemi yapıyorlardır. Vatandaşımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Buna insanların yeltenmesi gerçekten toplum açısından çok üzücü. Toplum bağışıklığını hiçe saymak anlamına geliyor, hastayken dolaşmak anlamına geliyor. Biz bunlara karşı duyarlılık bekliyoruz." diye konuştu.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!