OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?

Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca; "6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir." dedi

BAKAN ÖZER'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Omicron varyantına ilişkin, "Şu an için okullarımızda önlemlerimizi değiştireceğimiz, yeni önlemlere başvuracağımız herhangi bir alarm durumu söz konusu değil" dedi.

AA'da yer alan son dakika haberine göre Bakan Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı. Burada gazetecilere açıklama yapan Özer, 6 Eylül'den itibaren başlanan eğitim-öğretim yılının haftada 5 gün yüz yüze eğitim olarak devam ettiğini söyledi.