Okullarda uyum eğitimi başladı

AA

Bu kapsamda Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde veliler çocuklarını okullara getirdi. Edirne’deki okullara aileleriyle gelen öğrencileri, öğretmenler bahçe kapısında karşıladı. Maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldı.

Öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak okula alındı.

Torununu okula getiren Nail Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyecanlı olduklarını söyledi.

Salgın tedbirlerine uyduklarını belirten Esen, "Koronavirüs nedeniyle okulun bahçesine dahi giremiyoruz. Öğretmenleri öğrencileri okula alıyor. Önlem için herkes kurallara uymalı." diye konuştu.

Semra Esen de kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak "Devletimizin koyduğu kurallara uymamız gerekiyor. Uymazsak hata bizim olur. Salgını hep birlikte kurallara uyarak yeneceğiz." dedi.

- Tekirdağ ve Kırklareli

Tekirdağ'da da aileler okula başlayan çocuklarını okullara getirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler okula alınırken aileler okul dışında bekledi. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına göre sınıflara yerleştirildi.

Kırklareli'nde veliler Kovid-19 tedbirlerine uyarak çocuklarını mahallelerindeki okullara getirdi.

Atatürk İlkokulunda öğrencilere okul bahçesinde Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verildi. Daha sonra öğrenciler ateşleri ölçülerek okul binasına alındı. Velilerin ise okula girişlerine izin verilmedi.

Muhabir : Ekip