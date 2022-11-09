Okullarda temizlik bilinci seferberliği

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OPET, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi”ni hayata geçiriyor. Ana sınıfından lise son sınıfa kadar farklı eğitim modüllerini içeren proje ile öğrencilerde temizlik ve hijyen konularında farkındalığı artırmak, hijyen eğitimleri ile oluşan davranışların günlük yaşama taşınması ve sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi hedefleniyor.

“Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi”nin ana hedef kitlesi 81 ilde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi okullarda öğrenim gören öğrencilerden oluşuyor. Proje içeriğinde, kişisel hijyenden, tuvalet kullanımına, çevre temizliğinden ortamda doğru hijyen sağlanmasına kadar temizlik ve hijyenin hayatın her alanındaki yeri ve önemi yer alıyor.

Çocuk ve gençleri hijyen ve temizlik konusunda bilinçlendirmek üzere, Türkiye genelinde 77 bin okulda her kademe ve düzeyde görev yapan öğretmenlere Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden videolu eğitim modülleri hazırlanıyor. Aynı zamanda sınıf öğretmenleri tarafından hayata geçirilecek “İyi Uygulama Örnekleri” ile okul yönetimleri, okul aile birlikleri, öğretmenler, okul temizlik görevlileri ve velilerde farkındalığı artırmak üzere çalışmalar planlanıyor.

'TEMİZLİK BİLİNCİNİN, ÇOCUKLARIN AKADEMİK BAŞARISINDA DOĞRUDAN ETKİSİ VAR'

“Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi”nin basın toplantısı, 8 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün katılımıyla Ankara OSTİM İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, temizlik bilincinin, çocukların akademik başarısında doğrudan etkisi olduğunu belirterek, "Dünyanın tecrübe ettiği en büyük salgınlardan biri olan Kovid-19 salgını, temizlik farkındalığının hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bağışıklık sistemi, enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar gibi birçok başlık hayatımızın ana gündemi haline geldi. Ve bu büyük felaketle mücadelede, temizliğin, birçok hastalık için en önemli önleyici tedbir olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. Şu bir gerçek ki çocuklar, okul ortamında birçok kişiyle etkileşime giriyorlar. Bilhassa küçük çocuklar, olgunlaşmamış bağışıklık sistemleri nedeniyle enfeksiyon ve bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasızlar. Bir araştırmaya göre, bulaşıcı hastalıklar her yıl tüm dünyada öğrencilerin önemli sayıda gün okula devamsızlığına neden oluyor" diye konuştu.

Ayrıca el yıkama alışkanlığının önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Oysa çok basit gibi görünen el yıkama alışkanlığı bile okula devamsızlığı yüzde 54 oranında azaltıyor. Dolayısıyla temizlik bilincinin, çocuklarımızın akademik başarısında doğrudan etkisi olduğu bir gerçek. Bunun ötesinde, temizliğin bir alışkanlık haline gelmesi, sadece öğrencinin değil büyük resimde toplum sağlığının korunmasında da önemli bir rol oynuyor. Yaşam kalitesi herkes için yükselirken daha sağlıklı nesiller yetişiyor. Hem kişisel hem de genel temizlik konusunda dikkatli insanların gündelik pratikleri, birçok hastalığı kendiliğinden önlüyor. İşte, 'Temiz Yarınlar Okullardan Başlar' kampanyası da bu gerçekler ışığında düzenlendi. Bu kampanyanın bilhassa temizlik kültürü adına önemli bir kazanım olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEF 6 AY İÇİNDE 57 BİN 108 OKULA PROJEYİ ULAŞTIRMAK

Bakan Mahmut Özer toplantıda yaptığı konuşmada, “Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşecek. Proje sadece tüm okullardaki tuvaletlerin gözden geçirilmesi projesi değildir. Bu proje, okulların tüm ortamlarının temiz ve hijyen kurallarına uygun ama aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edileceği çok önemli bir projedir” dedi. Bakan Özer altı ay içinde 57 bin 108 okulun tamamını elden geçireceklerini belirtti.

'HİJYEN BİLİNCİNİ ÇOCUKLARIMIZ ARACILIĞIYLA TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE TAŞIYACAĞIZ'

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi, projenin fikir lideri ve mimarı Nurten Öztürk ise, “Hijyen bilinci, toplumlar için olmazsa olmaz bir unsur” dedi.

OPET’in, kuruluşundan bu yana sosyal sorumluluk projeleri ile topluma değer kattığını vurgulayan Öztürk, “OPET olarak, ürün ve hizmetlerimizin yanı sıra topluma, doğaya faydalı projeler geliştirmek ve uygulamak bizim için çok önemli. Her biri toplumu kucaklayan, ihtiyaçların çözümüne yönelik, geçmişimize, tarihi değerlerimize, hem yaşadığımız ana hem de geleceğe yönelik kapsayıcı ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek bizim bu ülkeye borcumuz… Özellikle hijyen konusunda attığımız adımlarla sektörümüzde ciddi bir fark yarattık. 22 yıldır sürdürdüğümüz ve bugüne kadar 10 milyondan fazla insanımıza eğitim verdiğimiz Temiz Tuvalet Kampanyası ve geçtiğimiz yıl yine Bakanlığımız iş birliğinde yürüttüğümüz İşimiz Temiz Projesi ile rol model olduk. Yalnız sektörümüzle de kalmadık, temizlik ve hijyen konusunda toplumumuzun gelişimine katkı sağlamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Öztürk konuşmasını, "Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar adını verdiğimiz bu proje ile çabamızı daha ileriye taşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız ile el ele vererek tüm Türkiye’de 77 binden fazla okulda öğrenim gören tüm çocuklarımızın hijyen bilincini hayatlarının bir parçası haline getirmesi, bu bakış açısının toplumun tüm kesimlerine ve geleceğe taşınması en büyük arzumuz. Biz sevmenin korumak olduğuna inanıyoruz. Bu yolda, bizim gibi düşünen herkese kucak açıyoruz ve ülkemiz için insanımız için var gücümüzü ortaya koyuyoruz” şeklinde tamamladı.

PROJEDE ÖĞRETMENLER DÖNÜŞÜME LİDERLİK EDECEK

Programın mevcut yol haritası kapsamında;

Ana sınıfı ile 1 ve 2. sınıflar için Halk Sağlığı Uzmanları ve Akademisyenler işbirliğinde etkinlik kitabı hazırlanıyor.

3 ve 4. sınıflar için hazırlanan hijyen ajandasında ise hijyene yönelik çeşitli boyama, karikatürlü anlatım, ‘Bunları biliyor musun?’ uygulamaları yer alacak.

Çocuk Gelişimi ve Eğitim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin, temizlik/hijyen konularında drama, beden eğitimi, müzik, sanat ve ana dil etkinlik stajlarını, belirlenecek pilot il ve pilot okullarda yapmaları için planlamalar yapılıyor.

Okullara gerekli eğitim ve iletişim araçlarının sağlanması yoluyla öğretmenlerin, bu araçlardan faydalanarak öğrencileriyle birlikte hijyen ve temizlik hakkında yaratıcı faaliyetler gerçekleştirmesi, okul ve çevresine yönelik sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi ve bu seferberliğe liderlik etmesi bekleniyor.

İyi Uygulama Örnekleri'nin değerlendirilerek ödüllendirilmesi planlanıyor. Ayrıca dereceye giren İyi Uygulama Örnekleri'nin kitaplaştırılarak diğer okullara da ilham olması hedefleniyor.

Okul tuvaletlerinin fiziki düzenlemesi ile ilgili örnek mimari projelerin hazırlanmasına yönelik çalışmalar da ayrı bir koldan planlanıyor.