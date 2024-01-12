Okullarda son hafta ders işlenecek mi? MEB'ten açıklama geldi
Okullarda son hafta ders işlenecek mi? Milyonlarca öğrenci 19 Ocak Cuma günü karne almak için gün sayarken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulun son haftasına dair bir açıklama geldi. Buna göre; bu yıl ilk kez sömestir tatilinden önceki son haftada "kış şenliği" etkinlikleri düzenlenecek. Peki, okullarda son hafta ders işlenecek mi? İşte, detaylar...
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Milyonlarca öğrencinin beklediği yarıyıl tatili (15 tatil) için geri sayım başladı. Öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karne alarak, sömestr tatiline girecek. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez verdiği bir kararla eğitimin son haftası için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleneceği duyurdu. Peki, okulun son haftasında (15-18 Ocak) ders işlenecek mi? Okullarda son hafta ders var mı? İşte, detaylar...
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OKULLARDA SON HAFTA DERS İŞLENECEK Mİ?
Karne öncesi 15-18 Ocak'ta 4 gün sürecek "dönem sonu faaliyet haftası"nda, okullarda öğretmenler ile öğrencilerden oluşan heyetin organize edeceği etkinlikler planlanacak. Yani okulun son haftasında ders işlenmeyecek.
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OKULLARDA İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN BİR UYGULAMA!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla dönemin ilk karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Bu kapsamda, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu" hazırlanarak illere duyuruldu.
Buna göre, dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri amaçlandı.
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ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENECEK
Yapılacak etkinliklerle öğrencilerin dil bilgisel ve hitabet yeteneklerini geliştirmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşmanın önemini kavraması, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrenmesi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler yaşaması, keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görmeleri hedeflendi.
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ETKİNLİKLER KIŞ ŞENLİĞİ GİBİ OLACAK
Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda, karne öncesindeki son 4 günü kapsayan 15-18 Ocak'ta resmi ve özel tüm okullarda, "kış şenliği" havasında faaliyet planı ve etkinlik önerileri hazırlandı.