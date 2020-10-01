Okullarda pandemiye özel önlem aldı

1’inci sınıf ve okul öncesi öğrenciler için haftada bir gün yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, velilerin okullardaki hijyen yönetimine yönelik kaygıları da arttı. Salgının ardından çocuklarını ilk kez okula gönderecek olan veliler, okul yönetimlerini soru yağmuruna tutmaya başladı.
Entegre tesis yönetimi hizmetlerini tek elden sunan Tepe Servis ve Yönetim de, okullarda hijyen uygulamaları için özel ekipler kurduğunu bildirdi. Bu kapsamda, Bilkent Holding şirketlerinin oluşturduğu Kurumsal Çözümler Grubu çatısı altında yer alan Tepe Servis ve Yönetim'in, hizmetlerinin periyodunu artırdığı kaydedildi.
Verilen bilgiye göre, Bilkent Üniversitesi, Erzurum İDV Lisesi, Özel Ceceli Okulu, Yaşar Üniversitesi ve Yeni Doğu Okulları olmak üzere 5 okula hijyen yönetimi hizmeti veren şirket, söz konusu hizmetten sorumlu 450 kişilik ekibiyle pandemi öncesinde vardiya sistemi ile 7.5 saat hizmet verirken, personelin görev tanım kartları yeniden tanımlandı. Böylece 3 saatte bir yapılan sınıf temizlikleri saatte bire çıkarıldı.
ÖZEL DEZENFEKTE EKİBİ KURULDU
Şirket içinde pandemi dönemine özel dezenfekte ekipleri kurulduğunu aktaran Tepe Servis ve Yönetim Direktörü Selim Bayraktar, "Çoğu yerde olduğu gibi okullarda da kapı kolları, elektrik düğmeleri, musluk başları, kantin masa ve sandalyeleri, ortak kullanılan laboratuvar eşyaları, merdiven tırabzanları gibi alanlar öncelikle dikkat etmemiz gereken yerler. Bunun yanında hizmet verdiğimiz anaokullarındaki temizlikte özel bir uygulama olarak, çocukların kullandığı etkinlik araçlarına ve oyuncaklara da düzenli olarak dezenfekte işlemi yapmaya başladık. Tepe Servis Birimi olarak senelik anlaşma yapılan kimyasal tedarikinde kimyasalların ve ekipmanların MSDS Formları’na uygun, insan sağlığına etkisinin bulunmadığı ürünler kullanıyoruz. Bu yüzden bu sistemimiz daha öncesinde olduğu gibi bundan sonra da böyle devam edecek” dedi.
'OKULLARDAN HİJYEN EĞİTİMİ TALEBİ GELEBİLİR'
Virüsün bulaşma riskini önlemek adına bazı okullarda yaptıkları dezenfektan işleminin ardından öğrencilerin kullandığı masaların hijyeninin 45 gün süreyle korunduğunu, ancak hizmet verdikleri okullardan böyle bir talep gelmediğini belirten Bayraktar, "Hizmet verdiğimiz okul projeleri kapsamında Tepe Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’ne bağlı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımız pandemi risk analizleri ve buna göre acil eylem planı çıkartıyor. Hijyen eğitimi konusunda da eğitim verebilecek profesyonel bir ekibimiz var. Bu eğitimleri çalışanlarımıza veriyoruz. Yüz yüze eğitime tamamen geçilmesi durumunda okullardan da öğrenciler için eğitim talebi gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
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