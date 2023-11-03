Okullarda müfredat değişiyor! Milli Eğitim Bakanı Tekin açıkladı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda ağır olan müfredatın sadeleştirileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla birlikte, okullarda 2017 yılından bu yana en kapsamlı müfredat değişimi yapılacak. Okullarda yeni müfredat okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak. İşte 2024-2025 eğitim öğretim dönemi MEB'in müfredat değişikliği kararına ilişkin merak edilenler....
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin alınan kritik karaları açıkladı ve okullarda ders müfredatlarının değişeceğini duyurdu. Müfredatın çok ağır olduğunu ifade eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, derslerde sadeleştirmeye gideceklerini açıkladı. Son dakika açıklamasının ardından "Okullarda müfredat değişikliği ne zaman yapılacak ve hangi sınıflarda yapılacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2024-2024 okullarda müfredat değişimi son dakika gelişmeleri, yeni müfredatın geçerli olacağı tarih ve sınıflara ilişkin detaylar...
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OKULLARDA MÜFREDAT MI DEĞİŞİYOR?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm sınıfları kapsayacak şekilde müfredat değişikliği için çalıştıklarını ve bunu aralık ayında kamuoyuna açıklamayı planladıklarını belirterek, "Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız, derslerin tamamında sadeleşme olacak" dedi.
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MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN VE HANGİ SINIFLARDA YAPILACAK?
MEB tarafından gelecek ay kamuoyuna açıklanması beklenen yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacak.
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"TÜM SINIFLARI KAPSAYACAK ŞEKİLDE BİR MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Açıklamasında yeni bir çalışmanın sürdüğünü de bildiren Bakan Tekin, "Şu an gündemimizin önemli bir başlığını oluşturan bir konuyu paylaşayım, muhtemelen aralık ayında müfredatta yapacağımız değişikliği kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Çünkü uzun süredir müfredat değişikliği konusu üzerinde çalışıyoruz" dedi.
Bu konuda bir toplantı gerçekleştirildiğini de aktaran Tekin, "Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz. Söz konusu değişiklikle çocuklarımıza gereksiz, düzeylerinin üstünde bir bilgi yüklemesi yapmayacağız. Derslerin tamamında sadeleşme olacak" diye konuştu.
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"TEKRAR EDEN KONULARI SADELEŞTİRMEK VEYA ÇIKARTMAK ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"
Bakan Tekin, "En radikal değişiklik ne olacak? Konu kısaltma mı yapılacak?" soruları üzerine, şu açıklamalarda bulundu: "Şimdiden bu konuda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Bu konudaki çalışmalarımız tamamlandığında kamuoyuyla paylaşacağız. Özetle şöyle açıklayayım; tekrar eden konular var. İlkokul, ortaokul, lisede tekrar eden konular mevcut. Hemen hemen tüm kademelerde tekrar eden konular, kazanımlar var. Öncelikle bunları sadeleştirmek veya çıkartmak üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.
İkinci husus ise bazı konular da var ki pedagojik usullerle anlatılmıyor. Yani lisede anlatılan konu ya da ilkokulda anlatılan konu birbirini tamamlamıyor. Bu bir sarmaldır. Hep söylüyoruz, müfredat hem çok ağır hem de çok fazla konu olduğundan öğretmenlerimiz konuları yetiştiremediklerinden yakınıyorlar. Doğal olarak saha ziyaretlerimizde, öğretmen odası buluşmalarımızda konuları yetiştirmek için haftalık ders saatlerinin yetmediğini belirtiyorlar. Bunu hemen hemen tüm branş öğretmenleri için söylemek mümkün. Dolayısıyla herkese fazla ders saati verince bu sefer haftalık ders saati 60'ı buluyor."