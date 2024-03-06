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        Haberler Gündem Güncel Okullarda matematik müfredatı seyreltilecek! Eğitim uzmanı Pelister Habertürk’e değerlendirdi: “Düzenleme olumlu olacak.”

        Okullarda matematik müfredatı seyreltilecek! Eğitim uzmanı Pelister Habertürk’e değerlendirdi: “Düzenleme olumlu olacak.”

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredata yönelik çalışmaları devam ediyor. Yeni müfredatta matematik dersinde öğrencilerin düzeyine göre konularda seyreltmeye gidilecek. Peki müfredat değişikliği öğrencilerin öğrenme becerisini nasıl etkileyecek? Yanıtı Serkan Şimşek'in haberinde

        Giriş: 06.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 06.03.2024 - 15:11
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        Okullarda matematik müfredatı değişiyor!
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin kabine toplantısı sonrası matematikte bazı konuların çıkarılması hakkında “Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak. Bunun için komisyonlar kuruldu.” demişti. Bu kapsamda matematik dersinde müfredat hazırlığı sürüyor. Yeni müfredatta matematik dersinde öğrencilerin düzeyine göre; konularda seyreltmeye gidilecek. Ortaokulda öğrenim gören bir öğrenci; lise düzeyindeki bir konuyu erkenden öğrenmeyecek. Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin eğitim uzmanı Bilgin Pelister Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

        “KONU BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASINDA KOPMALAR OLUYORDU”

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        Süreçte sıkıntıların olduğunu ifade eden Pelister, “Öğrenci 6. sınıf ya da 7. sınıfta gördüğü konuların devamını 8.sınıfta da görebiliyordu. Bu süreçte bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Öğrencinin anlamasında veya konu bütünlüğünün korunması anlamında kopmalar oldu. Şimdi milli eğitim bakanlığı her konuyu salt olarak kendi ekseninde veya kendi kademesinde değerlendirecek. Yani gelecek sene belki de 8. sınıfta üslü sayılar olmayacak. Bunu 9. sınıfta göreceğiz veya köklü sayılar olmayacak bunu 9. sınıfta göreceğiz.” dedi.

        “ÇOK ZOR KONULARI LİSEDE GÖRMEYECEKLER”

        Pelister, “Öğrenciler lisansla ilgili artık çok zor konuları lisede görmeyecekler. Bunun yerine üniversiteye geçtiklerinde o dersin öğretmenleri tarafından bu konular onlara anlatılacak. Biz bunun olumlu olacağına inanıyoruz, iyi olacağına inanıyoruz.” dedi.

        “ÖĞRENCİLER DEVAMSIZLIK YAPMASIN!”

        Pelister yeni müfredat değişikliğinin yükseköğretim kurumları sınavına da etkisi olacağını kaydederek öğrencilere devamsızlık yapmamaları yönünde çağrı yaptı. Pelister şunları söyledi: “Müfredatın yansımalarını zaten sırf öğrencinin hayatında değil aynı zamanda YKS sınavında da göreceğimiz için bu hayati bir önem taşıyor. Müfredatın azalması, seyreltilmesi veya farklı derslerin çıkartılmasından ziyade öğrencilere vurgulayacağımız tek şey okullarına gelmeleri, devamsızlık yapmamaları, mevcut derslerini takip etmeleridir.”

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