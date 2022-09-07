OKULLARDA KAYIT PARASI YASAL MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kesin bir dille kayıt parasının olmayacağını ifade ederken bazı okullarda bu durum hala devam etmektedir. Peki okul kayıt parası yasal mı? Cevap ise hayır, bu durum yasal değil.

Okul kayıt parasının yasal olmadığını bildiren Özer, "Tüm kamuoyuna deklare ettik, tüm illerimizde il müdürlerimizi alarm durumuna getirdik. Kesinlikle okula kayıtlarda bağış alınmayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür bu süreç de çok başarılı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda başlatılan incelemelerin sürdüğünü ve sonucun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek, "Nasıl yardımcı kaynakla ilgili problemi kökünden çözmüşsek, bağışla ilgili problemi de çözeceğiz." ifadesini kullandı.