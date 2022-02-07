2021-2022 eğitim öğretim yılının 15 tatili de sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca öğrenci, şimdiden Nisan ayı ara tatili için araştırma yapıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen 2021-2022 2. ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?