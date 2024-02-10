Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? Nisan'da tatil olacak mı?
Sömestr bittikten sonra öğrenciler ve velileri bir sonraki ara tatilin ne zaman başlayacağına dair araştırmalara başladı. Planlarını bu tatile göre yapacak olan veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya dikti. Peki, Nisan ara tatili ne zaman? İşte detaylar...
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Kış ara tatilinin sona ermesiyle birlikte, öğrenciler ve ebeveynler, bir sonraki ara tatilin ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya başladılar. Planlarını bu tatil dönemine göre şekillendirecek olan ebeveynler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı duyuruyu beklemeye başladılar. Nisan ara tatili, öğrencilerin ve ailelerin takvimlerinde önemli bir nokta olarak yer alıyor. Bu dönemde yapılacak açıklama, pek çok aile için önemli bir planlama unsuru olacak. Dolayısıyla, Nisan ara tatili tarihiyle ilgili resmi bilginin açıklanması büyük bir bekleyişle karşılanıyor.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Sömestr tatili 22 Ocak-2 Şubat arasında gerçekleşmişti. Öğrenciler için 5 Şubat Pazartesi sabahı ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. İkinci dönemin ilk haftasının bitmesiyle beraber Nisan'da olması beklenen ara tatil için gözler takvime çevrildi.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde ikinci ara tatilin 8-12 Nisan arasında olması bekleniyor. Dönemin son okul gününün ise 14 Haziran 2024 olacağı biliyor.
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ARA TATİL KALDIRILIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ ifadelerine yer verdi.