Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? Nisan'da tatil olacak mı? Nisan tatili ayın kaçında?

        Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? Nisan'da tatil olacak mı?

        Sömestr bittikten sonra öğrenciler ve velileri bir sonraki ara tatilin ne zaman başlayacağına dair araştırmalara başladı. Planlarını bu tatile göre yapacak olan veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya dikti. Peki, Nisan ara tatili ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 16:25 Güncelleme: 10.02.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kış ara tatilinin sona ermesiyle birlikte, öğrenciler ve ebeveynler, bir sonraki ara tatilin ne zaman başlayacağını merakla araştırmaya başladılar. Planlarını bu tatil dönemine göre şekillendirecek olan ebeveynler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı duyuruyu beklemeye başladılar. Nisan ara tatili, öğrencilerin ve ailelerin takvimlerinde önemli bir nokta olarak yer alıyor. Bu dönemde yapılacak açıklama, pek çok aile için önemli bir planlama unsuru olacak. Dolayısıyla, Nisan ara tatili tarihiyle ilgili resmi bilginin açıklanması büyük bir bekleyişle karşılanıyor.

        • 2

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          Sömestr tatili 22 Ocak-2 Şubat arasında gerçekleşmişti. Öğrenciler için 5 Şubat Pazartesi sabahı ikinci dönemin ilk ders zili çaldı. İkinci dönemin ilk haftasının bitmesiyle beraber Nisan'da olması beklenen ara tatil için gözler takvime çevrildi.

        • 3

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde ikinci ara tatilin 8-12 Nisan arasında olması bekleniyor. Dönemin son okul gününün ise 14 Haziran 2024 olacağı biliyor.

        • 4

          ARA TATİL KALDIRILIYOR MU?

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ ifadelerine yer verdi.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı ilk kez çift hanede
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Bisiklet ile minibüs çarpıştı! Kahreden kaza!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Beşiktaş'tan çifte rekor!
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Gezeravcı ailesiyle buluştu
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Faizi düşük bulan doları tercih etti
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Hangisi Almanya Başbakanı Scholz?
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Transfer döneminde atılan tüm imzalar!
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        GSS’liye özel hastaneler açık
        GSS’liye özel hastaneler açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa