02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okullarda günün ilk konusu "Vatan, Millet ve Bayrak Sevdası" oldu - YALOVA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Okuldan ve öğrencilerden görüntüler- Törenden görüntüler- Şehit isimlerinin okunmasından görüntüler- Ders sırasında öğrencilerden görüntüler- Öğrencilerden Elif Araz ile röportaj
Yalova'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce alınan karar doğrultusunda, tüm okullarda bugün için ilk derste "Vatan, Millet ve Bayrak Sevdası" konusu işlendi.Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli Türk askerlerine yönelik 27 Şubat'ta rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan 34 Mehmetçik anısına il genelindeki eğitim kurumlarında törenler yapıldı.75. Yıl Ziya Gökalp İlkokulu bahçesinde, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehitleri anan öğrenciler, çalan marşlara eşlik etti.Şehitlerin isimlerinin tek tek okunması ve öğrencilerin hep bir ağızdan "Burada" yanıtını vermesiyle süren törende, İstiklal Marşı okundu."Vatan, Millet ve Bayrak Sevdası" konusunun işlendiği derslerde, Türk bayrağı bulunan sayfalara duygu ve düşüncelerini yazan öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanmasını diledi.Öğrencilerden Elif Araz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatan uğruna hayatlarını veren şehitlere çok şey borçlu olduklarını söyledi.Şehitler sayesinde özgür bir şekilde yaşadıklarını belirten Araz, "Onlar için ne desek az. Şehitlerimiz için çok üzülüyorum. Şehitlerimiz vatanlarını çok seviyorlar, vatanları için savaştılar. Bize güzel bir vatan bıraktılar. Bu vatan çok özel." dedi.Lina Bade Gümüş de Mehmetçiğin, gerektiğinde canlarını feda edecek kadar yüce bir görev yaptığını dile getirdi.Okula geldiğinde şehitler anısına program yapılacağını öğrendiğinde duygulandığını anlatan Yavuz Selim Selci'nin, sınıfta İstiklal Marşı'nın 6'ncı kıtasını okuması sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!