DHA

Bugün saat 11.30'da Türkiye genelindeki tüm okullarda 1-7 Mart Deprem haftası nedeniyle 'Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı' düzenlendi. O okullardan biri de Zeytinburnu Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi'ydi.

Samiha Ayverdi Lisesi'nde düzenlenen tatbikata AFAD Ekipleri, Kızılay Ekipleri, UMKE Ekipleri, Türkiye İzcilik Federasyonu Ekipleri, HAYRAT Yardım Ekipleri hazır olarak bekledi. Tatbikata, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar, AFAD İl Müdürü Gökhan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, lisenin idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Sınıflarında olan öğrenciler hoparlörden yapılan 'Deprem oluyor' uyarısı ile 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini yaptı. Ardından tahliye sirenlerinin çalmasıyla öğrenciler okuldan öğretmenler eşliğinde tahliye edilerek, toplanma alanlarına intikal etti. Her sınıfın sınıf başkanları yoklama alarak eksik öğrenci var mı diye kontrol etti. Tatbikatın ardından Vali Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

"AFET BİLİNCİNİN SAĞLANMASI TATBİKATLARIN EN TEMEL AMACI"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Bildiğiniz gibi Mart'ın ilk haftası, 1-7 Mart tarihleri arasında Deprem Haftası olarak tüm faaliyetler yapılıyor. İçişleri Bakanlığımız da 2022 yılını Afet Tatbikat yılı ilan etti. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu amaçlar doğrultusunda yıl boyu pek çok sayıda tatbikatlar yapılacak. 55 bine yakın tatbikat yapılacak. Afetler bizim elimizde olan şeyler değil. Afet bilincinin sağlanması, afetlere karşı hazırlıklı olunması bu tatbikatların en temel amacı" dedi.

"BUNU ÖNCEDEN YAŞAMAK, DEPREM ANINDA BİZİ SAKİNLEŞTİREBİLİR"

11. sınıf öğrencisi Hüseyin Tora "Tatbikatın depreme hazırlık olması için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önceden hazırlanmak iyi çünkü deprem bekleniyor İstanbul'da. Okul komple 3 dakika gibi bir sürede toplandı bayağı başarılı bir süre. Sirenlerin çalması deprem anını anımsattı bana. Bunu önceden yaşamak deprem anında bizi sakinleştirebilir" diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Sıla Uykusever, "Ben depremde ne yapılacağını az çok biliyordum ama bu tatbikat çok yararlı oldu. Tam ne yapacağımı öğrendim. Sirenler gerçek olsaydı, bayağı panik olabileceğimizi düşündüm. Umarım gerçek depremde de bu kadar organize hareket edebiliriz" dedi.