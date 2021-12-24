Okullarda ders süresi için ‘30 dakika’ önerisi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, 6 kat hızlı bulaşan Omicron varyantının başta okullar olmak üzere kapalı alanlarda büyük risk teşkil ettiğini belirterek, önerilerde bulundu.
Koçak, “Bizim ülkemizde, her yere maskeyle girilmesi şartı çok önemli. Bu bağlamda mesafeyi korumak da dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Bu varyantın bulaş riski açısından kapalı alanların havalandırılması çok büyük önem arz ediyor. Uzun süre kapalı alanlarda kalmak, bulaş riskini artırıyor. Okulların da açılmasından ve Omicron varyantının hızlı bulaşmasından dolayı, dersler 30 dakikaya düşürülmeli ve sınıflar en az 10 dakika kapı/pencereler karşılıklı açılarak havalandırılmalı. Bunu daha önce de önermiştim” dedi.
"MASKE 8 SAATEN FAZLA KULLANILMAMALI"
Havalandırmanın öneminin tekrar gündeme geldiğini söyleyen Doç. Dr. Koçak, “Kış ayına girdik ki camın, kapının bu dönemde çok açılamamasını göz önünde bulunduğumuzda havalandırmaların önemi de gündeme geliyor. Bulaş hızının 6 kat olduğu bir varyant ile karşı karşıya olduğumuz göz önüne getirilirse; topluca bulunulan kapalı alan olan okulların yeteri kadar havalandırılması çocuklarımızın sağlığı açısından gerekiyor. Bunun bir şekilde sağlanması lazım. Yine toplu alanlarda maskenin doğru kullanımı, en az 1 buçuk metrelik mesafe ve hijyen kurallarına da uyulmalı. Her yere, özelliklede takmış olduğumuz maskelere değdirdiğimiz ellerimizi sadece sabunla bile sık sık yıkamak çok önemli. Sabun kullanılması durumunda suyun sıcak ya da soğuk olması önemli değil. Günlerce aynı maskeyi kullanan vatandaşlarımız olabiliyor. Maskenin bu şartlarda 8 saatten fazla kullanılmaması ve mutlaka uygun şekilde bertaraf edilmesi, kalabalık ortamda uzun süre kalma zorunluluğu olduğu durumlarda tercihen 4 saatte bir değiştirilmesi önem arz ediyor” diye konuştu.
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