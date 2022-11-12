Okullara gönderilen bütçe 6.2 milyar liraya ulaştı

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları için okullara ilk etapta 3,1 milyar lira bütçe gönderilmişti. 2 ay içinde miktar, 6,2 milyar liraya çıktı.
Okulların kendi ihtiyaçlarını kendileri giderebilmeleri, temizlik ve kırtasiye malzemeleri alımı, küçük onarım, donatımları için bu eğitim öğretim yılı başında ilk kez her okula doğrudan bütçe gönderildi. Uygulamanın güncel verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için her okula ihtiyacı oranında bütçe gönderiyoruz. İhtiyacı fazla olana daha çok kaynak aktardık. Bugün itibarıyla okullarımıza gönderdiğimiz doğrudan bütçenin miktarı 6,2 milyar liraya ulaştı. Okullarımız temizlik, kırtasiye malzemeleri, donatım ve küçük onarımlar için 4,1 milyar lira harcama yaptı. Geri kalan, oluşacak yeni giderler için hazır bekliyor. Gönderdiğimiz bütçe nihai değildir. İhtiyaç oldukça okullarımızı destelemeye, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.
Devletin okulların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçte olduğunu vurgulayan Bakan Özer, eğitim yılı başında kayıt ile ilişkilendirerilerek velilerden hiçbir şekilde bağış istenemeyeceğini ifade ettiklerini hatırlattı. Bakan Özer, bu konudaki şikâyetler üzerine 398 soruşturma açıldığını, 244 soruşturmanın halen devam ettiğini belirtti. Özer, sonuçlanan 154 soruşturmanın yaptırımlarının uygulama aşamasında olduğunu söyledi.
Soruşturmalar sonucunda 29 okulun yöneticilerine yönelik disiplin cezası teklifi getirildi. Ayrıca 2 okulun müdürünün yöneticilik görevinden alınması teklifi getirildi, biri uygulandı diğeri ise değerlendirme aşamasında bulunuyor.
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