Meteoroloji kar alarmı sonrası gözler Valilik açıklamasına çevrildi! 27 Kasım okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan fırtına ve kar uyarısının ardından gözler Pazartesi günü okulların olup olmayacağına çevrildi. Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilirken öğrenciler Valilik tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte kar tatili haberleri ile 27 Kasım Pazartesi okullardaki son durum...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD son dakika hava durumu uyarılarını yayınlamaya devam ediyor. MGM, 26 Kasım Pazar günü 44 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Hava durumu raporuna göre; Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesinde şiddetli yağmur beklenirken, Bursa, Eskişehir, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve kar yağışı sebebiyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilmişti. 19 Kasım gece saatlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından Şile'de okullar tatil edilmişti. Pazar günü ise kenti etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte öğrencilerin gözü Valilik'lerden gelecek son dakika kar tatili haberlerine çevrildi. İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi yarın okul var mı, tatil mi edildi? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...
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26 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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METEROLOJİ HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!
Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, ancak salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!
İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada 26 Kasım Pazar günü İstanbul'da kar yağışı beklendiğini dile getirirken olumsuz hava koşullarına karşın gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.
Sıcaklıkların 9-10 derece birden düşeceği İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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27 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?
Olumsuz hava koşullarına göre okulların tatil olup olmayacağı belirlenecek. 27 Kasım Pazartesi kar tatili olan il ve ilçelere ilişkin Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizde yer alacak.