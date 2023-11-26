Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına için kritik uyarı! 27 Kasım 2023 Pazartesi yarın okul var mı, tatil mi edildi?

        Meteoroloji kar alarmı sonrası gözler Valilik açıklamasına çevrildi! 27 Kasım okullar tatil mi?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan fırtına ve kar uyarısının ardından gözler Pazartesi günü okulların olup olmayacağına çevrildi. Geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edilirken öğrenciler Valilik tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte kar tatili haberleri ile 27 Kasım Pazartesi okullardaki son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 08:31 Güncelleme: 26.11.2023 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD son dakika hava durumu uyarılarını yayınlamaya devam ediyor. MGM, 26 Kasım Pazar günü 44 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Hava durumu raporuna göre; Ege, Karadeniz ve Marmara bölgesinde şiddetli yağmur beklenirken, Bursa, Eskişehir, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve kar yağışı sebebiyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edilmişti. 19 Kasım gece saatlerinde gerçekleşen kar yağışının ardından Şile'de okullar tatil edilmişti. Pazar günü ise kenti etkisi altına alması beklenen soğuk ve kar yağışlı hava ile birlikte öğrencilerin gözü Valilik'lerden gelecek son dakika kar tatili haberlerine çevrildi. İşte 27 Kasım 2023 Pazartesi yarın okul var mı, tatil mi edildi? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...

        • 2

          26 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

          KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

          KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        • 3

          METEROLOJİ HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!

          Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, ancak salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

        • 4

          İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!

          İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada 26 Kasım Pazar günü İstanbul'da kar yağışı beklendiğini dile getirirken olumsuz hava koşullarına karşın gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

          Sıcaklıkların 9-10 derece birden düşeceği İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        • 5

          27 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

          Olumsuz hava koşullarına göre okulların tatil olup olmayacağı belirlenecek. 27 Kasım Pazartesi kar tatili olan il ve ilçelere ilişkin Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizde yer alacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den son dakika fırtına uyarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        Seçil Erzan’dan şok iddialar
        Rehine takası krizi aşıldı
        Rehine takası krizi aşıldı
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Çin ile ABD arasında askeri gerilim
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        4 gollü şölen
        4 gollü şölen
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        Minibüs kontrolden çıktı: Ölüler ve yaralılar var
        4 çocuğun önünde cinayet
        4 çocuğun önünde cinayet
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        "Her yaşın ayrı güzelliği var"
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Turistleri görünce yerli müşteriyi indirdi
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Çağatay Çelik yazdı: Az dokunuş, çok iş
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Buruk'tan Icardi-Real Madrid iddialarına cevap!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        Real Madrid cephesinden flaş Icardi açıklaması
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa