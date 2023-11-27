26 KASIM PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde görülecek yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'in doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların zamanla yüksek ve dağlık kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), zaman zaman kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınadan dolayı muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.