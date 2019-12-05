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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Yarın okullar tatil mi? sorusu birkaç gündür Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler tarafından soruluyor. Ve ilk kar tatili haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Peki Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelerine göre yarın kar yağışı nerelerde devam edecek?

05.12.2019 - 19:34 | Güncelleme:
kar

Okullara kar tatili için ilk haber Kahramanmaraş'tan geldi. Geçtiğimiz günlerde Ankara, Edirne, Erzurum, Malatya başta olmak üzere pek çok ilde kar yağışı görülmüş fakat okulları tatil edecek boyuta ulaşmamıştı.

OKULLARA KAR TATİLİ NERELERDE VAR?

Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu

YARIN HAVA DURUMU NASIL? (6 ARALIK)

Meteoroloji'nin son verilerine göre kar yağışı bu gece sadece Malatya, Tunceli Bingöl, Hakkari Adıyaman'da yağmurla karşılık bir şekilde görülecek. İç Anadolu'da da buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yarın ise kar yağışı sadece Hakkari çevresinde görülecek.

 

 

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