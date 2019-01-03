Okullara yarın kar tatili var mı? Hangi illerde okullar yarın tatil? soruları, özellikle Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir'de başlayan kar yağışının ardından merak ediliyor. Meteoroloji İstanbul'un batı kesimleri için de yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Peki Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir ve İstanbul'da okullara kar tatili var mı? Valiliklerden okulların tatil edildiğine dair açıklama geldi mi? İşte 4 Ocak okulların tatil olduğu iller...

ÇANAKKALE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale'de beklenen yoğun kar yağışı öncesi, bugün öğleden sonra valilik kararıyla yarın (cuma) için il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarıya göre, Çanakkale'de ve çevresinde kar yağışının bu akşam başlayıp yarın sabaha kadar kuvvetli ve yer yer de yoğun olması bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Çanakkale il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Çanakkale Belediyesi de yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için vatandaşlara cep telefonu ile mesaj gönderdi.

KIRKLARELİ'NİN 2 İLÇESİNDE KAR TATİLİ

Kırklareli'nin yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar etkisini sürdürüyor. Karın etkili olduğu Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde okullarda eğitime yarın ara verildi. Açıklamada, engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar kalınlığı Demirköy'de 7, Kofçaz'da 6, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 3 santime ulaştı. Karayolları ekipleri yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer illerle ilgili kar tatili haberi geldikçe haberimiz güncellenecek...