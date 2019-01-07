Okullara kar tatili var mı? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil? soruları, yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle araştırılıyor. Meteoroloji başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurdun hemen hemen tamamı için kar uyarısını sürdürüyor. Bazı bölgeler ise kara teslim oldu ve valilikler ile Milli Eğitim Müdürlükleri'nden okulların tatil edildiğine dair haberler geliyor. İşte 8 Ocak'ta okulların tatil olduğu iller...

ÇORUM SUNGURLU'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE YENİCE'DE OKULLARA KAR TATİLİ

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Yenice'de 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenice genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

BALIKESİR MANYAS'TA OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Balıkesir'in Manyas ilçesinde kar sebebiyle okullar tatil edildi. Manyas Kaymakamlığı, ilk ve orta dereceli okulların 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olunması konusunda ikazda bulundu.

AĞRI'DA OKULLARA BUZLANMA TATİLİ

Ağrı'da aşırı buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim gören köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, köy yollarında görülen aşırı buzlanmadan dolayı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrenciler için 8 Ocak Salı günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

BİTLİS’TE OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

BİNGÖL'ÜN 4 İLÇESİNDE OKULLARA KAR TATİLİ

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 08.01.2019 Salı günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

ADIYAMAN'DA OKULLARA KAR TATİLİ

Adıyaman Valiliği Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

Diğer il ve ilçelerle ilgili kar tatili haberi geldikçe haberimiz güncellenecek...