Bakan Ziya Selçuk'tan gelen 'tatil' açıklaması, okulların tatil programlarını gündeme getirdi. Selçuk, okulların tatil programlarında yapılması planlanan değişikliklere ilişkin bölgelere göre tatilin söz konusu olabileceğini belirterek, "Bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama yapacağız. Bunu, Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak" dedi. İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları ve tüm detaylar...

ZİYA SELÇUK'TAN "TATİL" AÇIKLAMASI: YENİ TATİL DÜZENLEMESİ GELİYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Selçuk, "Okulların tatil programıyla ilgili bir değişiklik yapılacak mı? Bölgelere göre tatil düzenlemesi mümkün mü?" sorusu üzerine, bölgelere göre tatilin şu anki mevzuatla da mümkün olabileceğini ifade etti.

Tatil süreleri konusundaki farklı uygulamalara, Türkiye'de özellikle doğudaki birçok ilde ağır kış şartlarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz bu tek tip anlayışımızdan kaynaklanan neden dolayısıyla, bölgesel tedbir almakta biraz zorlanıyoruz. Aslında sayın valilerin denetiminde bu konu. Fakat önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili kısa zamanda bir açıklama da yapacağız. Bunu Kültür ve Turizm Bakanlığımızla da başka kurumlarla da görüştük. Tatillerin düzenlemesi, araya küçük tatiller koymakla ilgili bir açıklamamız olacak. Fakat Türkiye birden bire hemen 200 gün, 220 gün olsun gibi bir hazırlığa henüz sahip değil. O, zaman içerisinde dikkate alınabilecek bir şey. Şu anda biz mevcudu ne kadar iyi yapabilirizin peşinde olmalıyız ve bu amaçla da bölgelere göre tatil olabilir, bunun önü açılabilir. Konuyla ilgili takvimi ilan ettiğimizde aslında sayın valilerin zaten yetkisinde olan bazı hususların çok daha işlevsel bir biçimde bölgesel olarak yapılması söz konusu olacak."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan 2018 - 2019 2. kanaat dönemi, 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. Böylece 17 Eylül'de başlayan 2018 - 2019 eğitim öğretim dönemi sona ererek, yaz tatili başlayacak.