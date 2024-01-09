İlk ara tatilin tamamlanmasıyla ikinci ara tatil tarihi araştırılmaya başlandı. İlkokul, orta okul ve lise düzeyindeki öğrenciler okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, okullar ne zaman kapanıyor, ikinci ara tatil ne zaman başlayacak ve karneler ne zaman alınacak? İşte 2024 MEB takvimi ile konuya ilişkin ayrıntılar...