Yaz tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanacağı ve yaz tatilinin başlayacağı tarih netlik kazandı. Peki, "Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor, karne günü hangi tarihte?" İşte 2024 okulların kapanacağı tarih...