Öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılının ikinci ara tatilini bayram tatiliyle birlikte değerlendirme fırsatı buldu. Ancak dinlenme sürecinin ardından şimdiden yaz tatili heyecanı başladı. Karne günü ne zaman? Okullar hangi tarihte kapanacak? Yeni eğitim dönemine hazırlık süreci ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği akademik takvim doğrultusunda, öğrencilerin ve velilerin merak ettiği yaz tatili tarihleri belli oldu. İşte ayrıntılar...