Okullar ne zaman kapanacak? 2022 Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor

Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2022 Okullar ne zaman kapanacak? soruları öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. İlk ara tatilin bitmesiyle birlikte ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri tekrar ders başı yaptı. Şimdi gözler yarıyıl tatili başlangıç tarihinde. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 çalışma takvimi...,

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak ve 4 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 12 gün olacak.

2022 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.