Okullar ne zaman kapanacak? Öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 yılı eğitim-öğretim takviminde yaz tatili başlangıcının tarihini yayımladı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 2019

Yaz tatili için gün sayan öğrenciler okullar ne zaman kapanacak? şeklindeki soruları sıkça internette araştırıyor.

Yaz tatili: 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir” dedi.