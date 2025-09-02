Okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair takvimi açıkladı. Takvimin duyurulmasıyla birlikte gözler yeniden okullara çevrildi. Yeni dönemin başlangıç tarihi ve ara tatil tarihleri belli olurken, öğrenciler ve veliler için heyecanlı bir geri sayım da başlamış oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in paylaştığı takvime dair detaylar...
Milyonlarca öğrenci "Okullar ne zaman açılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi resmen duyurdu. Yeni eğitim döneminin başlangıç tarihiyle birlikte ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi önemli tarihler de netlik kazandı. Peki, MEB takvimine göre ders zili ne zaman çalacak? İşte tüm detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.
