Milyonlarca öğrenci "Okullar ne zaman açılıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi resmen duyurdu. Yeni eğitim döneminin başlangıç tarihiyle birlikte ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi önemli tarihler de netlik kazandı. Peki, MEB takvimine göre ders zili ne zaman çalacak? İşte tüm detaylar…