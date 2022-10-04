12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla ders başı yapan öğreciler, ara tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Ara tatil için geri sayım sürerken, okulların ne zaman kapanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimiyle ara tatil ve okulların ne zaman kapacanağı da netlik kazanmış oldu. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...