Yeni eğitim yılının başlaması büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu bağlamda, okulların açılış tarihi binlerce öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte, okulların hangi tarihte açılacağına dair sorular artmaya başladı. Peki, okullar ne zaman, hangi gün açılacak? Yaz tatili kaç gün sürecek? İşte 2024 - 2025 eğitim öğretim yılına dair MEB takvimi ve tüm detaylar...