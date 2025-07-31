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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı, ara tatil, yaz tatili ne zaman?

        Okulların açılış tarihi belli oldu! MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?

        Yaz tatilinin sonuna yaklaşırken, öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu. Okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili gibi önemli tarihler kamuoyuyla paylaşıldı. Milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen için eğitim planlamaları bu takvime göre şekillenecek. İşte Okulların açılış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 22:43 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:28
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        • 1

          Tatilin son günleri yaklaşırken çantalar yeniden hazırlanıyor, sınıf kapıları büyük bir heyecanla açılmayı bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte gözler okullara çevrildi. Yeni dönemin başlangıç tarihi ve tatil aralıkları belli olurken, öğrenciler ve veliler için geri sayım resmen başladı. Peki, MEB takvimi ile okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizde...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

          2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

          İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

          Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

        • 3

          YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        • 4

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

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