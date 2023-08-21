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        Haberler Gündem Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2023-2024 eğitim takvimine göre yaz tatili ne zaman, hangi tarihte bitiyor?

        Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB'in 2023-2024 eğitim takvimi

        16 Haziran'da karne alarak, yaz tatiline giren öğrenciler için okula dönme vakti yaklaşıyor. MEB, 2023-2024 eğitim takvimiyle; hem okulların açılacağı tarihi hem de ara tatil tarihlerini paylaştı. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 01:27
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        • 1

          Öğrenciler, 16 Haziran Cuma günü 2022-2023 eğitim yılını sonlandırdı. Gözler yeni eğitim dönemi için MEB'e döndü. Bakanlık, okulların açılacağı tarihi, ara tatili ve yarıyıl tatil tarihlerini de açıkladı. İşte, 2023-20244 eğitim takvimine göre okulların açılacağı tarih...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü eğitime başlayacak.

        • 3

          Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak, ikinci dönem zili ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü çalacak. Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        • 4

          2023-2024 MEB EĞİTİM TAKVİMİ

          1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023

          1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023

          Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024

          2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024

          2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024

          Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024

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