Okullar ne zaman açılacak

Yaz tatilinin yavaş yavaş sonuna gelirken, öğrenci ve veliler okulların açılacağı ve ders başı yapılacağı tarihi araştırıyor. Eğitimde yeni dönem ve ara tatil sistemi geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamayla resmileşmişti. Bakan Selçuk okullarda ara tatil döneminin başladığını duyurmuştu. Buna göre 15 tatil dışında sonbahar ve ilkbaharda olmak üzere birer haftalık ara tatiller yapılacak. Bu durum okulların açılacağı tarihi de öne çekti. MEB 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimi haberimizde.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB 2019-2020 eğitim-öğretim takviminde okulların açılacağı tarihi ve sınav takvimini resmi internet sitesine erişime açtı. Buna göre okullar, 9 Eylül 2019 Pazartesi günü açılacak. Milyonlarca öğrenci 9 Eylül'de ders başı yapacak.

YENİ MEB EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMA TAKVİMİ (MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

• Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020'de sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre; yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.