Okullar ne zaman açılıyor 2020? sorusu merak edilmeye devam ediyor. Konuyla ilgili güncel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Okulların Haziran'da açılmasına dair ihtimaller sürüyordu. Konuya ilişkin son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. İşte merak edilen okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili güncel yanıt...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır." dedi.
BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ?
11 Mayıs'ta AVM'ler ile berber ve kuaförlerin açılmasının ardından sonraki adımlar içinde okulların ne zaman açılacağı konusu merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bu ay başında "Normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam ederse 1 Haziran'da okullar açılabilir" mesajı vermesiyle Haziran için beklenti oluştu. Ancak bu planlanmış resmiyet kazanmış bir tarih değil. Zira Bakan Selçuk bu hafta içi yaptığı açıklamada "Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek bir cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" ifadelerini kullanarak tarih konusunda halen bir belirsizlik olduğunu söylemişti.
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