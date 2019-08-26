26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Okullar ne zaman açılıyor 2019 MEB? Ara tatiller kaç gün olacak? Okulların açılmasına ne kadar kaldı? soruları milyonlarca öğrenci ve veli tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı ile birlikte uygulanacak değişiklikleri açıklamıştı. Öğrenciler ise okulların açılacağı tarih için geri sayıma başladı. İşte MEB 2019 - 2020 okulların açılacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019? MEB
MEB resmi takviminde 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılının başlayacağı tarihi açıkladı. Yayımlanan MEB takvime göre milyonlarca öğrenci 9 Eylül 2019 Pazartesi günü ders başı yapacak.
OKULLARIN AÇILMASINA NE KADAR KALDI?
Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı takvimine göre; 26 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 14 gün kaldı.
TENEFFÜS SÜRELERİ UZADI
Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.
ARA TATİLLER KAÇ GÜN OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.
Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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