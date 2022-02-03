Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim veren ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrenciler ikinci dönem okullarda yüz yüze eğitime devam edilip edilmeyeceğini merak ediyordu. Sömestr tatilinin bitmesine sayılı günler kala en çok merak edilen soruların başında gelen okullar ne zaman açılacak, okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi sorularına Bakan Özer'den yanıt geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronvirüs salgınından en çok hasar gören yerlerden biri de okullar olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi, online eğitime geçilecek mi sorularına yanıt verdi. İşte okulların açılacağı tarih ve Bakan Özer'in son dakika yüz yüze eğitim açıklaması...