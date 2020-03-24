24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
MEB okullar ne zaman açılacak? Şeklindeki sorular milyonlarca öğrenci tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde ilk coronavirüs vakasına rastlanmasının ardından tatil edilen okullar şimdi de uzaktan eğitim ile kaldığı yerden devam ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?
Corona Virüsü kapsamında tatil edilen okullarda tatil sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz Milli Eğitim Bakanlığı ya da Cumhurbaşkanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi.
MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağıyla ilgili açıklaması şöyle oldu; Hastalıkla ilgili ne zaman pik yapacağı vs bizim konuşmamız doğru değil, bu bir bilim alanı. Bilim Kurulu ile istişare halindeyiz, yarın bir toplantımız olacak. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapılır. Önemli olan veriye dayalı yapılması. Somut verilere göre bir karar vereceğiz.
OKULLARDA CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ
Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı.
Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunuyor.
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