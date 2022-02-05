BAKAN ÖZER'DEN NET AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 2021 - 2022 dönemiyle ilgili "15 tail uzayacak mı?" sorusuna net cevap geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronvirüs salgınından en çok hasar gören yerlerden biri de okullar olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi, online eğitime geçilecek mi sorularına yanıt verdi. İşte okulların açılacağı tarih ve Bakan Özer'in son dakika yüz yüze eğitim açıklaması...