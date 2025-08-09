Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların açılmasına kısa süre kaldı. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merakla beklediği tarihler Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. Haziran ayında başlayan yaz tatili Eylül ayında bitecek. Okulların açılış tarihine sayılı günler kalmasıyla beraber veliler ve öğrenciler hazırlıklarına hız kazandırdı. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, geç mi başlayacak? İşte MEB takvimi ile okulların açılma tarihi
Yaz tatili süreci devam ederken okulların açılış tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için net tarihler belli oldu. Peki, Bu dönem okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte MEB takvimi ile 2025-2026 Okullar ne zaman açılıyor sorusunun yanıtı ve konu hakkında detaylı bilgiler…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2025?
2025-2026 MEB Takvime göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.
Takvime göre yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili 8 Eylül 2025 Pazartesi çalacak.
MEB TATİL 2025 – 2026 TAKVİMİ
2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
