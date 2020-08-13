Okullar ne zaman açılacak MEB son dakika gelişmeler öğrenci ve veliler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu önerisi doğrultusunda 2020-2021 eğitim-öğretim sezonun başlayacağı tarihi duyurdu.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz." dedi.

Selçuk, "21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk, "Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." ifadesini kullandı.

Selçuk, Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin, "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız." dedi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Toplumun her bir bireyini salgınla mücadele kapsamında sorumluluk almaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.