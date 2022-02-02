Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin okullara ne zaman döneceği belli oldu. Bilindiği gibi sömestr tatili normal şartlarda 15 gün sürüyor ve öğrenciler 15 günden sonra ikinci döneme başlıyor. 24 Ocak Pazartesi, gününden itibaren yarıyıl tatiline başlayan öğrenciler okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak sorusunu araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen yarıyıl tatili uzatıldı mı, 15 tatil ne zaman bitecek sorularının cevaplarını verdi. İşte 2021-2022 MEB okulların açılacağı tarih ve ikinci dönemin başlayacağı tarih