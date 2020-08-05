Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Mart ayı itibariyle okullarda online eğitime geçildi. MEB yeni öğretim yılının başlangıcında bu durumu da göze alarak tarihi öne çekerek ve 31 Ağustos olarak belirledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında koronavirüs tedbirleri ile birlikte eğitimin nasıl devam edeceği ile ilgili sorulara yanıt verdi. Bakan Selçuk'a okulların 31 Ağustos'ta nasıl açılacağı da soruldu. İşte Bakan Selçuk'un açıklaması...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te katıldığı programda yöneltilen, 31 Ağustos'ta okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili soruya "Şimdiden net bir şey söyleyerek hiçbir şeyi bağlamamak lazım. O yüzden de bu meseleyi bütünsel olarak düşünmek lazım. Biz gerçekten Bilim Kurulu ile ilişkilerimize baktığımızda öğretmenlerimize illerdeki yöneticilerimize baktığımızda özgüvenimiz yükseliyor. Açmamak gerekiyorsa açmamak ile ilgili gereken yapılır. Açılması gerekiyorsa açmak ile ilgili gereken yapılır. Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos’ta okulları açmaya hazırız" dedi.

Yeni eğitim yılı için 4 senaryo modeli üzerinde çalıştıklarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu modelleri şöyle örnekledi:

BİRİNCİ SENARYO: BİRİ AÇIK DİĞERİ KAPALI

Senaryoda böyle 6-7 aşamada gözden geçiriyoruz. Simülasyonlar yapılıyor onun sonucunda da revizeler yapılıyor. Bizim üzerinde çalıştığımız 4 senaryo var. Biri tamamen açık, diğeri tamamen kapalı.

İKİNCİ SENARYO: TAMAMEN KAPALI

İkinci senaryoda şöyle bir şey var okulun tamamen kapalı olması da bir senaryodur. Online dediğimiz zaman bitmiyor. Somut olarak verdiğimiz kitap online değil başka kaynaklarımız da var. Burada ikinci olarak tamamen kapandığı senaryodan bahsediyoruz.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SENARYO

Üçüncü senaryo şu; bizim belirli günlerde okulu açıp mesela pazartesi Salı günü okulları açtık bir sınıfın yarısı geldi. Çarşamba temizledik Perşembe Cuma günü diğer yarısı geldi. Cumartesi sınav grupları ayrı geldi. Pazar temizledik ertesi gün bir grup tekrar geldi. Seyreltilmiş eğitim diyoruz. Bir günde 8 ders varsa lisede bunun 4’ünü uzaktan 4’ünü yüz yüze vereceğim dersiniz. Ülkemizi biz ilçe ilçe kontrol ediyoruz. Riskli olan 5 ilden bahsediyoruz şimdi. Bu da dördüncü konu. 3 ilde problem var Türkiye’nin geri kalanında yoksa o illere özel uygulama yapılır.

"DERS SÜRELERİNİ İNDİREBİLİRİZ"

Özel okullarımızın çoğunda ciddi bir boş alan var. Bizim çok sayıda şehrimizde sınıflardaki öğrenci ortalaması 20’nin altında belli bölgelerde yığılma var ama çok az.

Ders sürelerini indirebiliriz. Biz eğer seyreltilmiş olarak bir uygulamaya geçersek gün içerisinde normal eğitimde olduğu gibi çocukları tutmak sağlık açısında risk getirebilir dolayısıyla bazı dersler uzaktan bazıları yüz yüze verilir.

Canlı derste inanılmaz bir alt yapı kuruyoruz. Türkiye’nin tamamında öğretmen canlı ders yapabilir. Biz bazı kısıtlarımız var eksiğimiz var farkındayız. Öğretmen sanki okulda ders işliyormuş gibi okula gelip canlı olarak çocuk onu evden izleyebilir. Belli çocuklarımızın erişimiyle ilgili sıkıntı var. Bunu gidermeye çalışıyoruz. Asgari 4'te 3’ünde erişebilirliğimiz var. 1 milyon öğrenciye canlı ders yapabiliriz.

Biz burada senaryoları konuşuyoruz ya halkımızdan istirhamım şu bu kesinleşmiş bir şey değil, biz her duruma hazırlanıyoruz.

"ÜCRETSİZ MASKE DAĞITACAĞIZ"

Çocuklarımız maske takacak ve biz maskeyi öğrencilerimize ve öğretmenlerimize vereceğiz. Çocuklarımıza yıkanabilir maske vereceğiz. LGS’deki maske standardını derste de getireceğiz. Biz gözlük buğulamayan bir maske yaptık. Ama tam olarak bütünüyle imalatı bitmedi. Maske kullanımı için uyum dersleri yapacağız. Hayat bilgisi derslerimiz var bu ders bağlamında bir uyum haftası bağlamında bugün etkinlik günü farkındalığı geliştirme bilinçlendirme haftası diyeceğiz. Bütün sınıflara ilk bir hafta uyum haftası yapacağız. Farkındalık geliştirme ve kurallar. Bunu oyun yoluyla yapacağız.