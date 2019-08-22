Okulların açılmasına kısa bir süre kala yaz tatilinden dönen öğrenci ve veliler yeni dönemde ders başı yapmak için hazırlıklara başladı. MEB 2019 - 2020 iş takvimini resmi sitesinde yayımladı. Yeni sistemde okulların tatil sürelerinde, tarihlerinde ve teneffüs sürelerinde değişikliğe gidilecek. İşte okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2019

MEB resmi takviminde 2019 - 2020 eğitim - öğretim yılının başlayacağı tarihi açıkladı. Yayımlanan takvime göre milyonlarca öğrenci 9 Eylül 2019 Pazartesi günü ders başı yapacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

22 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla okulların açılmasına 18 gün kaldı.

TENEFFÜS SÜRELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yapılan değişiklikte, “Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır” ifadeleri yer aldı. Ayrıca okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı. 66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.

TATİLLER YENİ SİSTEMDE NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, tatil ve okul zamanlarının daha dengeli ve verimli hale getirilmesi için yeni bir eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi.

Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.