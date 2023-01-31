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ikinci dönem ne zaman başlayacak, Okullar ne zaman açılacak? MEB ile 15 Tatil (Sömestr) ne zaman bitiyor?

Okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem ne zaman başlıyor?

MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıç tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Binlerce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 20 Ocak tarihinde karne heyecanı yaşadı. Birinci dönemin bitişiyle okulların açılacağı tarih merak ediliyor. İşte MEB takvimi ile ikinci dönem başlangıcı...

Giriş: 31.01.2023 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • MEB takvimi ile 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başladı. 20 Ocak'ta karnelerini alarak birinci dönemi tamamlayan öğrenciler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman yarıyıl tatilinden döneceği belli oldu. 

  • YARIYIL TATİLİ ŞUBAT'TA BİTİYOR!

    Buna göre; öğrencilerin 23 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili 3 Şubat 2023'te sona erecek.

  • 2023 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    MEB tarafından yayımlanan takvime göre öğrenciler; ikinci döneme 6 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak.

  • OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

  • ÜCRETSİZ KURSLAR DEVAM EDİYOR

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurs açacak. Bu kapsamda, ilk kez "kış" döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar, öğrencilerin karne almasının ardından 21 Ocak Cumartesi başladı ve 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

    Yarıyıl tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar, 'bilim', 'sanat', 'matematik' ve 'İngilizce' olmak üzere 4 alanda açılacak. Öğrenciler ve öğretmenler, bulundukları illerde açılan kurslardan yararlanabilecek.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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